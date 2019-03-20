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تعليم

وزير التعليم يفند شائعات مافيا الدروس بخصوص التابلت

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
تحدّث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن الشائعات التى تروّجها "مافيا الدروس" لإرهاب الطلاب.

وقال "شوقي"، إنه ذهب صباح الثلاثاء في زيارة مفاجئة إلى مدرسة العجوزة الثانوية ليختبر الشبكات ونظام الامتحان الالكتروني علي الطبيعة وأمضى قرابة الساعتين مع طالبات الصف الأول الثانوي، منوهًا أنه اندهش من الأفكار المغلوطة الموجودة في ذهن الطلاب.

وأشار إلى أن ما يروّج بخصوص التابلت لا أساس له من الصحة، مستطردًا: والغريب أن من كتبه لم يرَ أو يعلم شيئَا عن نظام التصحيح الإلكتروني الذي نعمل عليه منذ عامين كاملين. 

وأوضح، أن هذا الكلام كذب كبير وإرهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أي نوع، وأن نظام التصحيح لا يوجد على التابلت وكل ما يتضمنه المنشور المتجاول عبر مواقع التواصل ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد علي الإطلاق، وسنرى جميعا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى مدارس وجامعات العالم خلال الامتحان الاسترشادي المقبل يوم 24 مارس.

وأشار إلى أن نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية، مؤكدا أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر والعالم ومن مؤسسات دولية كبرى، وأن الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير في هذا.

ونوه بأن امتحان يناير الماضي والامتحان المقبل لا علاقة لهما بالنجاح والرسوب، أما امتحانات نهاية الترم الثاني، ستمنح فرصتين في كل مادة، ويجب على الطالب ان يحقق أكثر من 50%؜؜ للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي الذي لن يكون تجريبيا، وستستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة، ولا رجعة في هذا.

وناشد الوزير، الطلاب واولياء امورهم، الا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم او دليل، وان يحرصوا علي السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله على ما يقول، قائلا: "ماضون على طريق تطوير التعليم من اجل ابنائنا جميعا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة".

وانتشرت شائعة تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان الـ"تابلت" لا يعترف بإجابات الطلاب إذا اختلفت (ولو بحرف) عن الإجابات النموذجية.

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