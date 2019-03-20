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حوادث

تأجيل أولى جلسات طعن المتهمين في أحداث مغاغة سوهاج لـ 17 أبريل

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:45 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مغاغة سوهاج" لجلسة 17 أبريل لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

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