الزمالك يتراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تراجع مسئولي النادي عن قرار عدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي، على خلفية الأزمة التي حدثت بين مسئولي النادي الأبيض وشركة بريزنتيشن بسبب المستحقات المتأخرة على الشركة.



وهدد مسؤولو القلعة البيضاء في وقت سابق بعدم إذاعة المباراة فضائيًا واقتصار نقلها على القنوات الأرضية فقط، قبل أن يتم التراجع عن الأمر.



وجاء قرار التراجع بعد أن تم حل الأزمة بين الطرفين، وتعهدت الشركة بسداد مديونياتها لدى القلعة البيضاء.



ويحق للزمالك الحصول على مبلغ 85 مليون جنيه من الشركة الراعية.



كما تم الاتفاق بين مسئولي النادي وبرزنتيشن على منح الزمالك ملخص مباريات الفريق في بطولة الدوري لإذاعتها عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث على شاشة قناة المحور.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة ٢٥ من عمر الدوري على ستاد بتروسبورت.

