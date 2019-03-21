العثور على جثة بائع متجول طافية على سطح ترعة الخندق بإيتاي البارود

عثر بعض الأهالي على جثة بائع متجول طافية على سطح ترعة الخندق بإيتاى البارود، وتم انتشالها ونقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.





اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة إيتاى البارود؛ يفيد بعثور بعض الأهالى على جثة غريق بترعة الخندق، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة للمدعو "محمد آل. س خ"، 26 سنة - بائع متجول مقيم بمركز منوف، وعُثر عليها الأهالى طافيةً على سطح ترعة الخندق.





وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.. وتحرَّر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.