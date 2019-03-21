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محافظات

محافظ القاهرة: تكريم الدنيا كلها لا يوفي الأم حقها

الخميس 21/مارس/2019 - 02:26 ص
محافظ القاهرة اللواء
محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال
عبد العزيز جمال
قال محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، إن كل أم هي الأم المثالية، مضيفًا: "وإن كنا نختار نماذج محدودة لتكريمها، لكن حقًا علينا أن نقول إن كافة الأمهات مثاليات".

وأكد المحافظ، أن الأم كرّمتها جميع الأديان السماوية والحضارات لعطائها بلا مقابل، ووضع الله سرها في قلوبنا جميعًا.

وتابع: "المرأة المصرية منذ بدء الخليقة قادرة على العطاء بلا حدود وضربت أروع الأمثلة فهي أم الشهيد والبطل، دائمًا تسعد من حولها على حساب نفسها وتوفر لهم الحياة الكريمة، ولذلك لا يوجد تكريم في الدنيا يوفي الأم حقها".

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة أمس، الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات عن المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والشيخ خالد صلاح، وكيل أوقاف القاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

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