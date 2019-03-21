نيويورك تايمز: بومبيو يوصي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن "مايك بومبيو"، وزير الخارجية الأمريكي، أوصى خلال الجولة التي بدأها في الشرق الأوسط بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً أجنبية.





وأوضحت الصحيفة، أن هناك توجهات لدى الخارجية الأمريكية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بكامل تشكيلاته ومؤسساته منظمةً إرهابية.





تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يجري "بومبيو"، جولةً موسعة للقاء مسئولين في الكويت وإسرائيل ولبنان، بشأن احتواء إيران وتمددها في المنطقة.





ولفتت الصحيفة، إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً تأتي في إطار سلسلة جهود إدارة دونالد ترامب؛ من أجل لجم السلوك الإيراني العدائي في المنطقة، الذي سيشمل تصنيف الميليشيات والجماعات العراقية الموالية لطهران.