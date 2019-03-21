ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إدوارد: السقا فرض غرامة 100 جنيه على المتأخرين في ولد الغلابة

الخميس 21/مارس/2019 - 04:19 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
توك شو
قال الفنان إدوارد، إن الفنان أحمد السقا يحصل على 100 جنيه من كل فنان مشارك في مسلسل "ولد الغلابة"، في حال تأخره عن مواعيد العمل.

وأضاف "إدوارد"، خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "اليوم"، أن السقا يحصل على الأموال ويشتري بها حلوى للعاملين بالمسلسل، مؤكدا أنه يمتاز بالتواضع والرقي والاحترام.

وتابع: أن المخرج محمد سامي "عامل حالة حلوة داخل مسلسل ولد الغلابة".

يُذكر أن المخرج محمد سامي هو مخرج مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وانجى المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

ترشيحاتنا

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

فاينانشيال تايمز: مجموعات مالية تبدأ سحب تريليون إسترليني من بريطانيا مع تخبط البريكست

عبد الحفيظ: مواجهة صن داونز في دور الـ8 لدوري الأبطال نهائي مبكر

فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

بعد احتفاء فيفا بـ صلاح.. أسامة كمال للمصريين: تعرفوا حاجة عن السعادة.. فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو

إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

شاهد.. ناسا ترصد جثة بشرية على المريخ

علاج عامر عامر على نفقة الاتحاد

السيطرة على حريق شب في مخزن بويات بشبرا الخيمة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 20-3-2019 .. تعادل مثير ومواجهة نارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟