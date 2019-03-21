إدوارد: السقا فرض غرامة 100 جنيه على المتأخرين في ولد الغلابة

قال الفنان إدوارد، إن الفنان أحمد السقا يحصل على 100 جنيه من كل فنان مشارك في مسلسل "ولد الغلابة"، في حال تأخره عن مواعيد العمل.



وأضاف "إدوارد"، خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "اليوم"، أن السقا يحصل على الأموال ويشتري بها حلوى للعاملين بالمسلسل، مؤكدا أنه يمتاز بالتواضع والرقي والاحترام.



وتابع: أن المخرج محمد سامي "عامل حالة حلوة داخل مسلسل ولد الغلابة".



يُذكر أن المخرج محمد سامي هو مخرج مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وانجى المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.