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مرأة

بديل طبيعي لفوار الحموضة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:35 ص
فوار الحموضة
فوار الحموضة
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا المشروب الذى يعتبر بمثابة فوار الحموضة ويعالج العديد من الأمراض وبالاخص أمراض الجهاز الهضمى .

أكد الدكتور محمد لطفى، أخصائى الطب البديل والعلاج بالأعشاب، لـ"صدى البلد"، أن الخروب يقضى على آلام الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المريء.

الطريقة الصحيحة لتحضير الخروب:
- نضع 5 لتر من الماء على نار هادئة ونضيف إليه 6 أكواب من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب.
- ونضيف إليه كيلوجراما من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بنيا.
- ونتركه حتى الغليان مدة نصف ساعة ويرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد.
- ويشرب باردًا كلما شعر الشخص بالحرقة أو الحموضة.

وأضاف "لطفى" أن هذا المشروب يناسب الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكرى، لذلك يمكن تجهيز نفس المشروب بدون سكر لمن يعانون من مرض السكرى.

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