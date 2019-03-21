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فتحى سرور: الشعب يصنع الدستور وفق إرادته.. والدستور يصنع دولة.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 12:01 م
فتحى سرور، رئيس مجلس
فتحى سرور، رئيس مجلس النواب السابق
آيات احمد
أكد فتحى سرور، رئيس مجلس النواب السابق، أن الدستور لا يصنع شعبًا، إنما يصنع دولة، موضحًا أن الشعب هو الذى يصنع الدستور وفقًا لإرادته.

وقال سرور، خلال جلسة الحوار المجتمعى للمجلس المصرى الأوروبى حول التعديلات الدستورية، والتى عرضت مقتطفات منها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن عودة مجلس الشورى بمسماه مجلس الشيوخ أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه مجلس يتكون من ذوى الخبرة ومعظمه يكون معينًا.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يعادل ويوزان بين مجلس النواب، مطالبًا بإنقاص عدد مجلس النواب حال الموافقة على عودة مجلس الشيوخ كي لا تكون المسألة صعبة.

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