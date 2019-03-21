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سيارات

غرق 2000 سيارة يزيد سعرها عن نصف مليار دولار

الخميس 21/مارس/2019 - 01:39 م
سفينة شحن غارقة
سفينة شحن غارقة
أشرف بيومي
تعرضت سفينة شحن إيطالية تُسمى "جراندي أمريكا" التابعة لشركة "جريمالدي لاينز" الإيطالية، للغرق بعد اندلاع النيران فيها أثناء إبحارها من فرنسا إلى البرازيل، حيث غرقت في المحيط الأطلسي على بًعد 150 ميلا بحريا من مدينة بريست في فرنسا، وعلى عمق 15 ألف قدم.

وكانت تحتوي السفينة على 2000 سيارة بينها 37 سيارة بورش، و4 سيارات من طراز 911 جي تي 2 آر آس، ويُقدر سعر السيارة الواحدة منهم بـ 300 ألف دولار، وهو ما يساوي 600 مليون دولار.

ومن بين السيارات الغارقة أيضا أودي إيه 3، إيه 5، آر آس 4، كيو 7.

واحتوت السفينة على 365 حاوية، بينهما 45 حاوية تحتوي على مواد خطيرة وسامة، مثل حامض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك، ولكن السلطات الفرنسية أوضحت أن كل المواد السامة احترقت ولن تكون لها آثار خطيرة على البيئة.

وأنقذت سفن حربية بريطانية جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 27 شخصاً.

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