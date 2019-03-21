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برلمان

الغول: قرار سحب استشكال الحكومة على علاوة المعاشات يؤكد إنسانية السيسي

الخميس 21/مارس/2019 - 07:26 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
محمود فايد
أشاد النائب محمد الغول بقرارى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات ، من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات مع استطلاع رأى الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

وأضاف فى بيان صحفى، أن كلا القرارين انحياز كامل من الرئيس إلى صف أصحاب المعاشات، الذين هم فى أمس الحاجة إلى هذا الدعم وخاصة أنه من جانب رئيس الدولة قائلا :"هنيئا لأصحاب المعاشات على هذه المبادرة الإنسانية فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب المصرى".

وأشار إلى أن السيسى رئيس إنسان يشعر بآلام شعبه ويعمل على إنصافه، مختتما تصريحاته: "التحية للرئيس الشجاع عبد الفتاح السيسي".

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