برلماني: الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات ويوجه الحكومة لرد مستحقاتهم

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه الحكومة لسحب الاستشكال المقدم من قبل الحكومة، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.



وكشف عبدالقادر فى بيان صحفى له، أن هذا الموقف الإنسانى ليس غريبا على الرئيس الذى يؤكد بأفعاله وقراراته أنه رئيسا لكل المصريين، وأن البسطاء هم أولى اهتماماته، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى ينتصر لأصحاب المعاشات الذين تذوقوا الأمرين من أجل رفع قيمة المعاش الذى يتقاضونه لمواجهة صعوبات الحياة، مشيرا إلى أنه فى أغلب الأوقات لا يكفى المعاش سداد الإيجارات أو توفير الأدوية، موضحا أن أصحاب المعاشات أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن والمواطن، وأن أقل تقدير لهم هو توفير الحياة الكريمة، قائلا: وهو ما فعله الرئيس السيسى بقراره وتوجيهاته للحكومة بتغيير موقفها من قضية أموال المعاشات.



وأشار عبدالقادر، إلى أن انتصار الرئيس السيسى لقضية أصحاب المعاشات لم تتوقف عند توجيهه للحكومة بسحب الاستشكال المقدم منها فى القضية، وأعلن المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه أيضا بسرعة رد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.



ووجه عبدالقادر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى انتصر لأصحاب المعاشات وأنهى آلامهم وأزماتهم التى طالت عقود ماضية، ولم ينتبه إليها أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى يكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التى تؤرق المصريين.