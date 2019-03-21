الأم المثالية للقوات المسلحة: اللي ابنها على الجبهة مبتنامش.. فيديو

قالت نبيلة شحاتة، الفائزة بجائزة الأم المثالية للقوات المسلحة، إنها كانت تنتظر أن يهنئها ابنها بعيد الأم، لكن الله هنأها بشهادته، وتكريمها كأم مثالية للقوات المسلحة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلة: «اختاروني لأني أم الشهيد، وربنا بيطبطب عليا وبيقولي كل سنة وأنت طيبة، وكنت مستنية وليد يقولهالي، لأنه دائما كان يجيبلي هدية في كل عيد.. ابني استشهد يوم 25 يوليو 2016».



وأردفت أم الشهيد قائلة: «ربنا يجمعني مع أمهات الشهداء في الجنة.. الأم المصرية تصنع الرجال، وبدعي لكل الرجال على الجبهة، لأن كل أم مش بتنام وابنها على الجبهة».