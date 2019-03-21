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حوادث

العثور على جثة طفلة بمنزل مهجور في قنا

الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
يوسف رجب

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف غموض جثة طفلة عثر عليها ملقاة داخل جوال بمنزل مهجور بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة، بعد 10 أيام من تلقى بلاغ بتغيبها، والمقيدة في المحضر رقم 919 لسنة 2019 إدارى نقادة.

كانت أجهزة الأمن بمركز نقاده، قد تلقت بلاغًا قبل عشرة أيام بتغيب الطفلة رحمة رجب حسان سعيد وشهرتها رحمة مولخ سعدون سعيد" ٥ أعوام ومقيمة بقرية قرقطان"، فتم إخطار اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والذى قرر تشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وبعد مرور ١٠ أيام، تلقت مباحث مركز نقادة بلاغًا من أهالى قرية قرقطان بوجود رائحة غريبة صادرة عن أحد المنازل المهجورة بذات الناحية، وعلى الفور انتقلت إلى محل البلاغ قوة أمنية، و تبين وجود جثة لطفلة صغيرة ملفوفة داخل جوال وملقاة أسفل السلم الداخلى للمنزل، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل وترتدى ملابسها كاملة.

استدعت أجهزة الأمن والدى الطفلة المبلغ بتغيبها، وتعرفا على الجثة وأقرا أنها ابنتهما التى ترتدى ذات الملابس وذات الحلق الذهبى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نقادة المركزى، وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، فيما اتهم والد الطفلة أحد الأشخاص يدعى "ع.ر" مقيم ذات الناحية بارتكاب الوقعة بدافع انتقامى وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه. 

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