أبرز فيديوهات التوك شو.. تعرف على قيمة مستحقات أصحاب المعاشات.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته

تناولت برامج التوك شو، أمس الجمعة، العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



وفيما يلى أبرز الفيديوهات:



وفاء عامر تكشف عن الأسم الحقيقى لشقيقتها آيتن..فيديو



قالت الفنانة وفاء عامر، إن آيتن كانت مجتهدة للغاية فى المدرسة، وحصلت على مجموع عالٍ يتخطى الـ95%، مبينه أنها كانت تطمح فى أن تصبح مذيعة أو صحفية وليست ممثلة.



وكشفت وفاء خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسما، ببرنامج "أنا وبنتى" المذاع عبر قناة ON E، عن الاسم الحقيقى لشقيقتها آيتن عامر، موضحه أن الاسم الحقيقى لها سمر.



من جانبها قالت آيتن خلال حوارها فى البرنامج، أنها والدتها اتفقت مع والدها على تسميتها آيتن، وكان الاسم غريب على الناس، لدرجة أنها كُتبت 4 مرات بشكل خاطئ عند تسجيلها بعد الولادة.

وزير الأثار:المتحف المصرى الكبير هديتنا للعالم..فيديو



قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف الكبير سيكون من أفضل متاحف العالم، وسيعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وسيحتوي المتحف على عروض غير مسبوقة.



ونوه إلى أن الشعب المصري فخور بحضارته، والدولة تنفق الكثير من الأموال للاهتمام بهذه الحضارة، والمتحف المصري الكبير هيدية مصر للبشرية والعالم، لافتًا إلى أن هذا المتحف سيكلف مصر مليار دولار.



طارق شوقي:تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول المدرسية..فيديو



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى، إن الكتاب الورقي سيختفي قريبا ولذلك تم إصدار كتب ورقية وكذلك نسخ ديجيتال، موضحا أن الأهالي هم سبب الخوف من النظام الجديد للتعليم.



وأشار وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وحاليًا يتم توزيع الشرائح المشغلة له وقيمتها ٥ جنيهات، مؤكدا ان الطلاب الذين لم يحصلوا على شريحة التابلت سيتم تسليمهم كود مكون من 9 أرقام لفتح الامتحان، متابعًا: "كود فتح الامتحان على التابلت خاص بكل طالب ومن الممكن استخدامه من أي مكان".



وأشار طارق شوقى، إلى أنه تم التعاقد على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية وتم تسليم 8 آلاف شاشة حاليًا، مشددًا على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل، لأن مشاركة أي شائعة يتم ترديدها على مواقع التواصل جريمة ولابد من التأكد من صحة ما نشاركه.

جمال العدل يكشف تفاصيل أزمته مع خالد النبوي.. فيديو



قال المنتج الفني جمال العدل إنه يتمنى التعاون مع أمير كرارة، لافتا إلى أن عمرو يوسف وياسر جلال كان أدائهما رائعا للغاية رمضان الماضي.



وأضاف فى حواره لبرنامج "تحت السيطرة" أنه قرر مقاطعة التعامل مع الفنان خالد النبوي لأنه قام بتصرف لا يليق، مشيرا إلى أن النبوى مفيد بالتسويق ولكن مسلسل واحة الغروب كان تم تسويقه قبل التعاقد معه ومع الفنانة منة شلبى.



وتابع: أنه فى أحد المشاهد له سقط من الحصان وطلب عدم استكمال التصوير ولكنه فهم أن كل هذا الأمر بسبب أزمة اسمه على تتر المسلسل.



هاني شاكر: شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر.. فيديو



قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن المطربة شيرين شوهت صورة البلد الجميلة، مضيفا: "قلتلها آخر مرة في التحقيق بعد كلمة البلهارسيا عشان خاطري اطلعي غني بدون ما تتكلمي في السياسة".



وأضاف "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن النقابة قررت وقف شيرين وفتح تحقيق عاجل معها الأربعاء المقبل.



وتابع: "سفارة المصريين في البحرين تلقت شكاوى كثيرة جدا من تصريحات شيرين المسيئة التي أعطت فرصة للآخرين الاصطياد في الماء العكرة".



واستطرد: "حسام حبيب زوج شيرين قال إنها قالت ولكنها لم تقصد المعنى الذي تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا".



وأضاف: "شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر، وقرار وقفها سارٍ لحين سماع أقوالها".



خناقة على الهواء بين محامي شيرين عبد الوهاب وسمير صبري.. فيديو



خل سمير صبري المحامي، في مشادة ساخنة على الهواء، ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم".



قال الدكتور سمير صبري، المحامي، إنه تقدم بشكوى لنقيب الموسيقيين ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب ما وصفه بتعاونها مع المنظمات المشبوهة التي تعمل ضد مصر.



وأوضح صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن شيرين قامت بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة بهدف الإساءة إلى البلد.



ومن جانبه رد الدكتور حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، على المحامي سمير صبري قائلا: "اعتدنا كل فترة تقديم بلاغ من مدعي الشهرة ضد موكلتي".



وأوضح محامي شيرين أنها في المرة الأولى حين تحدثت عن البلهارسيا ردت بخفة دم دون أن تقصد أي إساءة، وذلك بعد أن طلب الجمهور منها أداء أغنية ماشربتش من نيلها، فردت "تسبب البلهارسيا"، وهو التعليق الذي اعتذرت عنه لاحقا".



وشدد حسام على أنه "خلال التحقيق سيعرف كل شخص حجمه الحقيقي ولن نسامح ضد التشهير بموكلتي".



ورد سمير صبري عليه قائلا "أنا مش مدعى شهرة يا حسام أنا محامي من قبل ما تدخل كلية الحقوق، وبقالي 44 سنة محامي ولسنا مدعيين شهرة ونبحث عن كرامة بلادنا وسنتصدى لأي تطاول ضد مصر".

تعرف على قيمة مستحقات أصحاب المعاشات.. فيديو





قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعد 10 ملايين مواطن مصري بقراره بوقف الاستشكال على حكم منح العلاوات لأصحاب المعاشات.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يشكر السيسي على قراره فكان واجبًا على المبادرة بذلك، متابعا: "استشكال الحكومة على الحكم هزلي ولكن الرئيس انتصر لنا"



وأشار إلى أن أموال أصحاب المعاشات المستحقة لدى الحكومة تزيد عن تريليون و300 مليار جنيه، متسائلا: "أصحاب المعاشات ذنبهم ايه في تأخر الحكومة عن صرف فوائدنا أو العلاوات".



وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.



محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته.. فيديو



بكى الفنان محمد فؤاد على الهواء أثناء حديثه عن والدته بمناسبة عيد الأم، قائلا: «عملت أغنية بعنوان "ياما ويا نور عينيا" صدقة لوالدتي».



وقال «فؤاد» خلال برنامج «حكايات لطيفة» المذاع على قناة «DMC» إنه كان يجهز لأغنية ليقدمها لوالدته وللاسف توفيت قبل طرحها، ولكنه قرر إهداءها لكل أم مصرية.



وتأثر «فؤاد» أثناء غنائه الأغنية على الهواء، وتوقف عن الغناء وبكى متأثرا بفارق والدته، متابعا «بلاش أكمل الأغنية ».



"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. فيديو



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة دراسة هياكل الأجور، للعمل على تحسين اوضاع الأجور والمرتبات في مصر، مشيرا إلي أن اللجنة عرضت التقرير النهائي علي الرئيس السيسي.



وتابع، "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي مهلة شهرا لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة المرتبات الجديدة، لاعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل.



وأشار وزير المالية، إلي أن المنظومة الجديدة ستقوم علي تطوير المرتبات بشكل كبير، وتحسين الأحوال المادية للمواطنين، مؤكدا أنهم يقومون علي در الأموال لصندوق المعاشات مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وإقرارها مع الموازنة الجديدة في بداية شهر يوليو المقبل.