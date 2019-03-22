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ديني

إقامة صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا في الحرمين الشريفين.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:56 م
محمد شحتة
أدى المصلون في الحرمين الشريفين، صلاة الغائب على شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا.

وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لهيئة شؤون الحرمين، إن إقامة صلاة الغائب على شهداء المسجدين بنيوزلندا في الحرمين الشريفين يعكس اهتمام القيادة الرشيدة يحفظها الله بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان .

وأضاف السديس، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الدولة المباركة وتمسكها بالشريعة الإسلامية وحراستها لمقدسات المسلمين وخدمة وفد الرحمن فيهما والتزامها منهج الوسطية والاعتدال القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت لحفظ الدماء وتعظيم شأنها, وحفظ حقوق المسلمين في شتى بقاع العالم ، وهو ما يجعل هذه البلاد المباركة نبراسًا يقتدى ومثالًا يحتذى للإسلام الحق والعقيدة الصحيحة التي حرمت سفك الدماء وانتهاك الحرمات في كل مكان في المعمورة”.

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