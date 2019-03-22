ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يرجح التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:46 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
نقلت قناة "يورونيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن المفاوضات التجارية مع الصين تحرز تقدما وإن اتفاقا نهائيا سيتم إبرامه على الأرجح، مضيفا أن دعوته للإبقاء على رسوم جمركية مفروضة على الواردات من السلع الصينية لبعض الوقت لا تعني أن المحادثات في مأزق.

وتُجري إدارة ترامب محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والصين في إطار سياسة الرئيس الجمهوري التي ترفع شعار "أمريكا أولا". ويتوجه مسؤولون أمريكيون كبار إلى بكين في الأيام المقبلة في ظل احتمال عقد قمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لإبرام أي اتفاق نهائي.

وقال ترامب لشبكة "فوكس بيزنس" "الاتحاد الأوروبي.. بصراحة، يعاملنا بشكل سيء على غرار الصين".

وأضاف ترامب بشأن الصين‭‭ ‬‬‬"صفقتنا تحرز تقدما على نحو جيد جدا. سنرى ماذا يحدث.. اعتقد أن الاتفاق سيتم على الأرجح. اعتقد أنهم بحاجة ماسة إليها".

وردا على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع الجاري تتعلق ببقاء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت وما إذا كان ذلك يعني أن هناك مشكلة في المفاوضات، قال ترامب "كلا، على الإطلاق".

ثم تحول ترامب إلى الحديث عن قطاع السيارات الأوروبي، بما في ذلك الشاحنات، قائلا للشبكة في المقابلة التي سُجلت أمس الخميس "نحصل على رسوم بنسبة 25 بالمئة على ذلك القطاع، وهذا أفضل قطاع لدينا إلى حد بعيد. ونعم، بمقدورنا قطعا الإبقاء عليها...أعتقد أن لدينا إمكانية هائلة".

وأضاف "سأخبرك نهاية الأمر. أن يقوموا ببناء مصانعهم في الولايات المتحدة ولن تُفرض عليهم رسوم تجارية".

وذكر ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيوافق على خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر "سأقوم بهذا لمنتجات محددة، لكن لن أفعل ذلك للسيارات".

واتفقت الولايات المتحدة في يوليو على عدم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كانت تسعى فيه واشنطن وبروكسل إلى تحسين العلاقات الاقتصادية، لكن السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي قال، أمس الخميس، إن أوروبا لم تبلغ المستوى المطلوب في المحادثات التجارية.

ترشيحاتنا

7 مباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 اليوم.. تعرف عليها

حمدى النقاز يكشف سبب استبعاده من منتخب تونس

أشرف زكى نقيبا للفنانين بالتزكية

تشريد 16 ألف أسرة ومقتل 259 شخصا وفقد 217 في زيمبابوي بسبب إعصار

أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو

الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية.. فيديو

طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

تعرف على طلب خافيير أجيري من لاعبي الأهلي والزمالك

احتفالية لـ أوغسطينوس بن دموعها بحضور البابا تواضروس.. 2 أبريل

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22 مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

فيديو

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو
فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية
أصالة: حفلتي مع عبادي الجوهر تصنع تاريخ ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟