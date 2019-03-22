شيماء الشايب تطرح حاسة بيأس.. غدا

أعلنت شيماء الشايب عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عن طرح ميني ألبومها الجديد «حاسة بيأس» غدًا السبت، على موقع يوتيوب.



ويتضمن الألبوم 4 أغان تتعاون فيها شيماء الشايب مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم الشعراء: نادر عبد الله، مؤمن سالم، ملحنين: نادر نور، تامر عاشور، سامر أبو طالب، ومن الموزعين: هاني ربيع، كريم أسامة، ياسر ماجد.



وطرحت شيماء الشايب عبر القناة الخاصة بشبكة موسيقى على اليوتيوب برومو هيد الألبوم أغنية "حاسة بيأس" وهي من كلمات محب غبور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع أسامة سامي.



من جانبها أكدت شيماء الشايب أن الميني الألبوم يمثل حالة خاصة بالنسبة لها وتقدم خلاله عدد من الأغاني الدرامية الشتوية، موضحة أنها انتهت من تصوير " حاسة بيأس" على طريقة الفيديو كليب قبل أيام لطرحها بالتزامن مع الميني ألبوم وتولى إخراجه المخرج متى رشدي، هندسة صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.