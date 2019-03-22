ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شيماء الشايب تطرح حاسة بيأس.. غدا

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:17 م
شيماء الشايب - حاسة
شيماء الشايب - حاسة بيأس
سعيد فراج
أعلنت شيماء الشايب عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، عن طرح ميني ألبومها الجديد «حاسة بيأس» غدًا السبت، على موقع يوتيوب.

ويتضمن الألبوم 4 أغان تتعاون فيها شيماء الشايب مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم الشعراء: نادر عبد الله، مؤمن سالم، ملحنين: نادر نور، تامر عاشور، سامر أبو طالب، ومن الموزعين: هاني ربيع، كريم أسامة، ياسر ماجد.

وطرحت شيماء الشايب عبر القناة الخاصة بشبكة موسيقى على اليوتيوب برومو هيد الألبوم أغنية "حاسة بيأس" وهي من كلمات محب غبور ، ألحان أحمد العتباني ، توزيع أسامة سامي.

من جانبها أكدت شيماء الشايب أن الميني الألبوم يمثل حالة خاصة بالنسبة لها وتقدم خلاله عدد من الأغاني الدرامية الشتوية، موضحة أنها انتهت من تصوير " حاسة بيأس" على طريقة الفيديو كليب قبل أيام لطرحها بالتزامن مع الميني ألبوم وتولى إخراجه المخرج متى رشدي، هندسة صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.

ترشيحاتنا

شاهد.. تلفزيون نيوزيلندا يبث الأذان لأول مرة بعد الحادث الإرهابى

داعية: تجسس المرأة على هاتف زوجها منهي عنه شرعا

معلول يقود تونس أمام سواتيني ..وفرجاني ساسي خارج قائمة المباراة

بالحجاب واللغة العربية.. نيوزيلندا تتضامن مع ضحايا المسجدين.. صور

كارثة.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر فوق سطح أحد القطارات

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

المنتخب الأوليمبي يضرب أمريكا بثنائية ودية استعدادا للأولمبياد.. فيديو

السفريات تثير أزمة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

الشرطة الألمانية تحبط مجزرة إرهابية لـ 10 جهاديين

نجوم الأهلي والزمالك في عقد قران ابنة أحمد سليمان

شاهد.. دب مفترس يفتك بحارس غابة حاول إنقاذه.. لن تصدق ما حدث

هشام جبر: نتصدى لمحاولات سلب اختصاصات الوزارة وغرفة سياحة الغوص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر
توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو
أحمد شاكر: المسرح القومي تاريخ وقُدم أعمالا خالدة.. فيديو
كارثة.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر فوق سطح أحد القطارات
نجمة The Voice Kids: أغني بـ 8 لغات ولما أكبر هدخل كلية الألسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟