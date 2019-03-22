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أخبار العالم

شرطة مونتريال الكندية: إصابة كاهن بجروح طفيفة بعد طعنه

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:35 م
شرطة مونتريال الكندية:
شرطة "مونتريال" الكندية: إصابة كاهن بجروح طفيفة بعد تعرضه لل
أ ش أ
أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية ، اليوم الجمعة، تعرض الأب "كلود جرو" رئيس كاتدرائية القديس يوسف في مونتريال لطعن أثناء تأديته للصلاة ، مشيرة إلى أن الأب أصيب بجروج طفيفة ولم يفقد وعيه.

وقالت المتحدثة باسم الكاتدرائية سيلين باربو ، إن الاعتداء وقع في الثامنة والنصف صباحا بتوقيت مونتريال خلال القداس الذي يبث يوميا عبر الإنترنت، حيث أظهرت الصور رجلا يرتدي معطفا أسود وقبعة بيضاء يقترب من الكاهن الذي حاول تجنبه وحاول طعنه عدة مرات، ووقع الاثنان أرضا ، وسارع عدد من المصلين لإبعاد المعتدي عن الكاهن، وتم نقل الكاهن إلى المستشفى ولكن حالته الصحية مستقرة وليست خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي دون أن تعطي أي تفاصيل، وفتحت تحقيقات في الحادثة.

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