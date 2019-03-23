موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره النيجر، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة العاشرة، لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر الصيف المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، بين المنتخب الوطني ومنتخب النيجر، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "جينرال سيني كونتش".





القناة الناقلة:

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