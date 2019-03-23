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رياضة

موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

السبت 23/مارس/2019 - 09:35 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف
يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره النيجر، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة العاشرة، لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء، بين المنتخب الوطني ومنتخب النيجر، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "جينرال سيني كونتش".

القناة الناقلة:
beIN SPORTS HD 3

ويحتل المنتخب الوطني مركز الوصافة في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، خلف منتخب تونس المتصدر بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل النيجر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سوازيلاند المركز الأخير بنقطة واحدة.

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