العبسي: احتفالية الوفد بمئوية ثورة ١٩ رسالة بوحدة المصريين

وصفت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، احتفالية مئوية الوفد بـ«التاريخية»، موجهة التحية لكل من شارك وساهم في تنظيمها، كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء وقيادات الحزب تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ،لتنظيمها لكي تخرج بهذا الشكل الرائع والذي يليق ليس بمكانة الوفد فقط ولكن بمكانة وعظمة الدولة المصرية.





قالت "العبسي" فى بيان صحفى لها أن الاحتفال بمئوية ثورة 1919، هي احتفالية لجموع المصريين وليس للوفديين فقط، مؤكدة بأن تلك الثورة كانت هي اللبنة الأولي وبداية الطريق الذي وضعت عليه المرأة المصرية قدمها للحصول على حقوقها المهدرة والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، كما ان مشاركة المرأة في تلك الثورة أظهرت مدى قوتها وإصرارها وأنها قادرة على الريادة والقيادة وصناعة السلام.





شددت "العبسي" على أن المرأة ستظل تلعب دورا كبيرا في دعم الدولة المصرية والوقوف بكل قوة خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين.





أشارت "العبسى"، الي أن حضور ومشاركة عدد من الشخصيات العامة والمسئولين والوزراء والاخوة الأقباط، يؤكد ان الاحتفالية هي احتفالية جموع الشعب المصري، وأن المصريين جميعهم يقفون علي قلب رجل واحد وسيقفون بكل قوة للتصدي للمخططات التي يسعي الاعداء لتنفيذها لاستهداف الوطن.





وقدمت "العبسي" الشكر والتحية الي المستشار بهاء الدين أبو شقة، لاتاحته الفرصة لمشاركة اللجنة النوعية للمرأة واتحاد المرأة الوفدية، وبأعداد كبيرة في تلك الاحتفالية ، الأمر الذي يؤكد أن المرأة أصبحت محل ثقة واحترام وتقدير من الجميع، مؤكده بأن المرأة المصرية ستظل دائما تبذل أقصي ما فى جهدها لخدمة المجتمع.



