أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما شرسا على قناة بي بي سي، قائلا:" هتقولوا كلمه على بلدي هعمل مليون حوار ضدكم وإحنا عندنا صوت وإعلام يدافع عن بلده".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بي بي سي كانت تدعو للانقلاب على ثورة الثلاثين من يونيو وأهدافها.



وتابع:" إحنا مش بنخاف من البي بي سي وأمثالها ولازم ندافع عن بلدنا، وقناة بي بي سي تستضيف عناصر الجماعة الإرهابية المحكوم عليهم بالإعدام.

