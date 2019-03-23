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أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 08:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما شرسا على قناة بي بي سي، قائلا:" هتقولوا كلمه على بلدي هعمل مليون حوار ضدكم وإحنا عندنا صوت وإعلام يدافع عن بلده".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بي بي سي كانت تدعو للانقلاب على ثورة الثلاثين من يونيو وأهدافها.

وتابع:" إحنا مش بنخاف من البي بي سي وأمثالها ولازم ندافع عن بلدنا، وقناة بي بي سي تستضيف عناصر الجماعة الإرهابية المحكوم عليهم بالإعدام.

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