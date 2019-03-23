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محافظات

نقل 224 أسرة من أهالي أبو السعود العشوائية لوحداتهم بـ الأسمرات

السبت 23/مارس/2019 - 09:55 م
الاسمرات
الاسمرات
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان عدد الأسر التى تم تسكينها بحى الاسمرات بلغ ٢٢٤ اسرة من سكان منطقة ابو السعود بحى مصر القديمة والتى يتم ازالتها للخطورة الداهمة.

وأضاف نائب المحافظ أنه بناء على توجيهات اللواء محافظ القاهرة يتم لليوم الثالث على التوالى استمرار أعمال ازالة العقارات ذات خطورة على السكان حيث تم هدم ١١٧ عقارا حتى الآن وتم تسكين جميع الاسر بحى الاسمرات بوحدات كاملة الأثاث ومزودة بجميع الاجهزة الكهربائية.

تمت الاعمال بمشاركة رجال الشرطة والمتابعة الميدانية وإشراف اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة.

وفي ذات السياق ، قرر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية هدم العقار رقم ١٥ شارع القادرية بحى الخليفة وذلك حفاظا على أرواح المارة وتلاميذ مدرسة دلبرون شكرى الابتدائية.

من ناحية اخرى قام الحى بتنفيذ قرار هدم رقم ٢٦ لعام ٢٠١٩ والخاص بالعقار رقم ٦ عطفة على طليعة من شارع صالح مرسى بالامام الشافعى مكون من ارضى ودورين وغرف بالسطح بالاسقف الخشبية والحوائط الحاملة نظرا لخطورتة الداهمة على العقارات المجاورة ، وتمت الازالة حتى سطح الارض تحت اشراف حسام رأفت رئيس حى الخليفة والسيدة زينب.

نقل 224 أسرة من أهالي أبو السعود العشوائية لوحداتهم بـ الأسمرات
نقل 224 أسرة من أهالي أبو السعود العشوائية لوحداتهم بـ الأسمرات
نقل 224 أسرة من أهالي أبو السعود العشوائية لوحداتهم بـ الأسمرات

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