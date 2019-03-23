مئات الدروز يتظاهرون في الجولان المحتلة احتجاجا على قرار ترامب

تظاهر مئات الأشخاص من الطائفة الدرزية، اليوم السبت، في الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان، احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هذا الجانب، وذلك تزامنا مع احتجاجات على الجانب السوري من الجولان، وسط حالة تأهب من القوات الإسرائيلية خوفا من وقوع أعمال عنف على الحدود بين سوريا وإسرائيل.



ووفقا لما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، فقد تظاهر مئات الدروز في مسيرة احتجاجية على قرار ترامب، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن تظاهرات أخرى اندلعت على امتداد الحدود السورية مع إسرائيل وسط تأهب من القوات الإسرائيلية خشية اندلاع أعمال عنف.



وأضافت الصحيفة أن مئات المحتجين في قرية مجدل شمس في الجولان المحتلة رفعوا الأعلام السورية محتجين على الخطوة الأمريكية الأخيرة ، ورفع بعضهم صورا للرئيس السوري بشار الأسد.



وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967 بعد عدوانها على الأراضي العربية وفرضت قانونها عليها تمهيدا لضمها، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك الخطوة، إذ أنه لا يزال يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة.



ووفقا لـ"جيروزاليم بوست"، فإن معظم الدروز المقيمين في تلك المنطقة لا يزالون مواطنين سوريين.

وقال ترامب، الخميس الماضي، إن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا وضمتها إليها، الأمر الذي أثار انتقادات دولية حادة.