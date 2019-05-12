سفارة مصر في بوروندي تحتفل برئاسة الاتحاد الأفريقي بمأدبة إفطار رمضاني

احتفلت السفارة المصرية في بوروندي، برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بحفل إفطار رمضاني أقامته السفيرة د. عبير بسيوني رضوان سفيرتنا في بوجمبورا.



وقالت صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن احتفالية هذا العام تأتي في إطار فعاليات السفارة للترويج للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.



ودعت السفارة للحفل أكثر من 300 فرد منهم وزراء ومسئولين وبرلمانيين بورونديين ورئيس الأركان وعدد من الشخصيات العامة البارزة ومديري المستشفيات والمراكز المصرية-البوروندية وجميع أعضاء السفارات الأفريقية وسفراء الدول الكبرى الغربية والآسيوية وجميع المنظمات الإقليمية والدولية وجميع أعضاء الجالية المصرية وجمعية الصداقة المصرية-البوروندية BEFA وأعضاء الجالية العربية والمسلمة والأصدقاء من مختلف الجنسيات والمسئولين البورونديين ورؤساء الطوائف الدينية المختلفة.



وتخلل الحفل الأناشيد الدينية والأغاني الوطنية وتقديم المشهيات والأطعمة والمشروبات الرمضانية المصرية. وكان ضيف شرف الحفل السفير Jürg Lauber المندوب الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس التشكيل القطري لبوروندي في لجنة بناء السلام PBC الذي كان يزور بوروندي خلال الفترة من 5 الي 10 مايو الجاري.



وأكدت السفيرة د. عبير بسيوني، في كلمتها، على دور مصر في جمع الشمل الإفريقي والتعاون البناء مع دول القارة على تحقيق طموحاتهم وتنمية قدراتهم وتدعيم استقرارها.



وأشارت إلى استمرارية هذا الدور في جميع المحافل الدولية وكذلك إنشاءها مراكز ووكالات وبرامج تنموية خاصة بالترويج وبناء القدرات الأفريقية، واستخدامها جميع وسائل الدبلوماسية الرسمية والعامة بفعاليات تتفهم رسالة والأوليات المصرية في أفريقيا وأهمها الدبلوماسية الوقائية لمنع تدهور الأوضاع في الدول الأفريقية وتعزيز تقارب الشعوب الافريقية من خلال الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الشبابية والدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الإعلامية والدبلوماسية الاقتصادية/التنموية.



كما أكدت الاهتمام الكبير بالدبلوماسية التنموية في أفريقيا وقيام مصر من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي المعنية بذلك وعلى المستوى الأممي بالإضافة لذراع الدبلوماسية التنموية المصري العظيم والكفء بالخارجية المصرية "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" والتي تشرف على المبادرة المصرية لدول حوض النيل بمبادرات عدة وبتعاون كبير مع جميع دول القارة.