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مرأة

مرايتي حلقة 7 : حيل سحرية لإخفاء عيوب البشرة نهائيا

الأحد 12/مايو/2019 - 04:30 م
علاج عيوب البشرة
علاج عيوب البشرة
لمياء الياسين - اسماء محمد
قالت خبيرة التجميل نانيس سليم، إن الحصول على بشرة صافية نقية من أكثر الأحلام التى تراود جميع البنات ولكن للأسف تتعرض البشرة فى بعض الأحيان لظهور شوائب وبثور مما يعكر صفائها وجمالها.

وأضافت "نانيس"فى حلقة برنامج "مرايتى" المذاع يوميا على موقع صدى البلد الإخبارى: أنه يمكن التخلص من هذا المظهروالحصول على بشرة خالية من العيوب ببعض الحيل التجميلية البسيطة، أهمها:

أولا: لإخفاء البقع والنمش أو الحسنات غير المرغوب فيها يجب اتباع الآتي:
- ضعى كريم أساس ثقيل على مكان البقع أو الحسنات فى البشرة
- ضعى كريم خفيف على البشرة كلها
- ضعى بودرة سائلة على مكان والمضغوطة

ثانيا: الحفر أو آثار الحبوب :
- الخطوة الأولى لابد من التوجه للعلاج عند طبيب تجميل وعمل اللازم.
- نضع كريم أساس ثقيل على الحفر أو البثور.
- نضع البودر المناسب لطبيعة البشرة على الوجه.

ثالثا: ظهور القشرة :
- جفاف البشرة الشديد قبل المكياج هو أحد اسباب القشرة والتقشير.
- ضعى كريم مرطب جيد قبل وضع الماكياج ولكن دون اسراف.
- ضعى بودر وكريم الأساس المناسب.

رابعا الهالات السوداء:
- ضعى كونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء .
- فى النهاية نضع البلاشر او الكونتور لتوحيد لون البشرة .

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