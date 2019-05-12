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محافظات

محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة

الأحد 12/مايو/2019 - 04:21 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الاحتفال الذي أقامته مديرية الصحة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة لتكريم القائمين على مبادرة 100مليون صحة بالدقهلية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظات.

شهد الاحتفال المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر دنيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة .

أكد "شاروبيم" ان نجاح مبادرة 100 مليون صحة يعود إلى الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المبادرة الغير مسبوقة والتي كانت في اولي اهتماماته والتي تم الكشف فيها علي 50 مليون مواطن مصري في جميع أنحاء مصر، وقدم محافظ الدقهلية الشكر لجميع الفرق المشاركة في حملة 100 مليون صحة والتي استمرت علي مدار شهرين وشارك فيها 1800 فريق .

قال محافظ الدقهلية إن أصحاب الفضل الكبير في نجاح تلك المبادرة هم أعضاء الحملة من أطباء وتمريض في جميع التخصصات الذين انتشروا في ربوع المحافظة وبذلوا جهدا غير مسبوق لنجاح تلك المبادرة وهم الجنود المجندة التي عملت ليلا ونهارا للوصول الي كل مواطن في كل مكان في المحافظة ولم يتوانوا للحظة حتي حققوا هذا النجاح الغير مسبوق الذي تصدرت فيه الدقهلية المركز الأول على جميع محافظات مصر.

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن نسبة الإصابة بفيروس سي لم تتعد 8% فقط وأن أكثر من 120 ألف مواطن تسلموا العلاج بالمجان من الدولة.
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة
محافظ الدقهلية: اهتمام الرئيس وراء نجاح 100 مليون صحة

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