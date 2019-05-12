محافظ أسوان يكلف باختيار الأماكن لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالإستمرار والإلتزام بعقد اللقاءات الجماهيرية يوم الأحد من كل أسبوع لإفساح المجال أمام المواطنين لعرض مشاكلهم ومطالبهم والإسراع بحلها وتلبيتها مع رفع المشاكل والشكاوى التى تفوق سلطاتهم وإمكانياتهم لعرضها فى اللقاء الجماهيرى للمحافظ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



كما كلف محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإختيار الأماكن والساحات ومراكز الشباب المرشحة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى ستنطلق فى يونيو القادم من خلال شاشات ذات حجم كبير لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأسوانى لمتابعة هذه البطولة القارية المهمة.



جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد برئاسة المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات الحكومية ، بجانب مساعد مدير أمن أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام بشأن إصدار التعليمات التنفيذية لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء إنعقاد مجلس المحافظين الأخير، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمرافق المختلفة وتوفير الخدمات الأساسية مع زيادة معدلات الأداء فى تنفيذ المشروعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى وتحسين مستوى معيشته.

