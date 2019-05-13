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أخبار العالم

اعتصام عسكريين متقاعدين أمام مصرف لبنان المركزي

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:44 ص
اعتصام امام مصرف
اعتصام امام مصرف لبنان المركزي
رويترز
بدأ عسكريون متقاعدون في لبنان اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي في وقت متأخر احتجاجا على مقترحات بخفض المزايا والمعاشات وسط مناقشات تجريها الحكومة حول مسودة الميزانية، وقالوا إنهم يعتزمون منع موظفي البنك من دخوله صباح الاثنين.

وبينما احتشد نحو 100 محتج خارج مصرف لبنان المركزي عقدت الحكومة الائتلافية اللبنانية أحدث اجتماع لها في محاولة للموافقة على ميزانية تتضمن خفض العجز المالي في البلد المثقل بالديون.

وقال اللواء المتقاعد سامي رماح المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين إنهم سيمكثون عند المصرف ويمنعون الموظفين من الدخول حتى تتم الاستجابه لمطلبهم بمنع خفض ميزانية الجيش.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد الاجتماع: "موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن شو خفضت العجز وإذا كانت كافية أو لا. طبعا هذا موضوع يحتاج إلى بحث في العمق أكثر حتى نأخذ قرارا في هذا الموضوع".

وقال صحفي من رويترز كان موجودا في الموقع إن العسكريين المتقاعدين سدوا المداخل الثلاثة للمصرف المركزي بما في ذلك المدخل المخصص للسيارات.

ولم يرد بيان من المصرف المركزي حتى الآن بشأن ما إذا كان الاحتجاج سيؤثر على عمله يوم الاثنين.

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