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محافظات

تداول 323 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:19 م
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
حسن غنيمة
أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (20) سفينة وتم تداول (323) شاحنة بضائع و(117) سيارة حيث شملت حركة الواردات (71) شاحنة و(105) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (252) شاحنة بضائع و(12) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة بينما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة وغادرت السفينتين القاهرة والحرية1 كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا،برنسيسة،بريدج .

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