حملات للقضاء على الإشغالات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملات للقضاء على الإشغالات ورفع الإعلانات المخالفة من المحور المركزى ٤٧/١٠٠ والمحور المركزى أمام الحى الثانى، وستستمر الحملات تباعا لإزالة المخالفات والإشغالات لتشمل المدينة بأكملها.



وشدد رئيس جهاز المدينة على أنه لا تهاون فى إزالة أي مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الامكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.



تأتى هذه فى إطار حرص جهاز مدينة السادس من أكتوبر على القضاء على ملامح العشوائية فى المدينة من اشغالات- باعة جائلين- مخلفات-اعلانات بالمخالفة - حيث يتم تنفيذ حملات يوميا أيضا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومصادرة جميع المتعلقات الخاصة بهم .

