مسجد الاستقلال بإندونيسيا أكبر صرح ديني وثقافي في آسيا.. ويستوعب 120 ألف مصلٍ

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، إن مسجد الاستقلال بالعاصمة جاكرتا من أهم المساجد فى إندونيسيا، وهو مسجد عظيم البناء ويقال إنه أكبر مسجد فى دول جنوب شرق آسيا.



وأضاف "عبد اللطيف"، لـ "صدى البلد"، أن هذا المسجد بني فى 22 فبراير عام 1978م على مساحة ضخمة تبلغ 55 متر عرضًا وخمسين متر طولًا ويبلغ ارتفاع جدران المسجد حوالى 33 مترًا، كما أنه يستوعب حوالى 120 ألف مصلٍ، ولهذا المسجد مئذنة واحدة فقط وقبتان إحداهما ضخمة يبلغ ارتفاعها 90 مترا تقريبا.



ويلاحظ فى مسجد الاستقلال فى إندونيسيا أن له دورا تعليميا كبيرا، فيوجد به دائمًا المئات من طلبة المدارس الابتدائية والثانوية الذين يتلقون دروسًا فى القرآن واللغة العربية بعد انتهاء دراستهم فى المدارس الحكومية.



كما يلاحظ أن فى هذا المسجد يوجد زيًا خاصًا للصلاة يقبل عليه الإناث بصفة خاصة ويرتدونه حين وقت الصلاة، ويلاحظ أن وقوف الطالبات فى الصلاة لا يوجد فى مؤخرة المسجد كما تعودنا فى مساجدنا العربية ولكنهم يقفون فى صدر المسجد.