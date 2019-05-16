طريقة عمل شوربة الطماطم مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدّمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، طريقة عمل شوربة الطماطم.
وتتضمن المقادير الآتي:
ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
رشة سكر
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة صلصة
لتر عصير طماطم فريش
2 ملعقة كبيرة كريمة لباني
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
وتتضمن المقادير الآتي:
ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
رشة سكر
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة صلصة
لتر عصير طماطم فريش
2 ملعقة كبيرة كريمة لباني
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: