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طريقة عمل شوربة الطماطم مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

الخميس 16/مايو/2019 - 02:19 م
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
شيماء مجدي
قدّمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، طريقة عمل شوربة الطماطم.

وتتضمن المقادير الآتي:

ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
رشة سكر
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة صلصة
لتر عصير طماطم فريش
2 ملعقة كبيرة كريمة لباني

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

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