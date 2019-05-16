عرض فيلم Aladdin فى السعودية.. 24 مايو

قررت الشركة المنتجة لفيلم Aladdin الذى يقوم ببطولتة ويل سميث ومينا مسعود ونعومى سكوت يوم 24 مايو الجارى فى السعودية.



يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتي لشخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.