وفاء عامر: ياسمين صبري هي فاتن حمامة العصر

قالت الفنانة وفاء عامر، خلال وجودها ضيفة مع المذيعة جيهان عبد الله على إذاعة "نجوم إف.إم"، إن الفنانة ياسمين صبري ومشاركتها لها فى تصوير مسلسل "حكايتى" كضيفة شرف، تستحق أن تطلق عليها لقب “فاتن حمامة العصر”، مشيرة .. "باخد منها التفاؤل والحب والحنان والحياة والاحترام وهي بنت غاية في كل حاجة.. وهي القادمة بقوة".



وقالت وفاء عامر إن تجسيدها لدور الملكة نازلي في مسلسل “الملك فاروق” لم يكن ليكون لولا الكاتبة المبدعة لميس جابر والمخرج المبدع حاتم علي، مشيرة إلى أن العالم المصري أحمد زويل لقبها بالملكة، موجهة له رسالة قالت فيها: “لو كنت موجود دلوقت والناس بتقول مصر فيها سرطان.. أكيد كنت هتقول لهم إني كنت عايش في بيئة صحية أكتر من مصر وربنا أمر أن يقبض روحي وأنا مريض بهذا المرض اللعين.. السرطان ليس له أرض ولا وطن والعلاج كل يوم في تطور وربنا كل يوم في إبداع حتى نذكره”.



كما وجهت وفاء عامر رسالة للفنان رشدي أباظة، قائلة: “من النجوم اللي بالنسبة لي شيء مفرح حتى لما بتفرج عليه بالأبيض والأسود بقول ليه ما عشتش في الزمن ده.. بيعقدونا في رجالتنا بصراحة”.



واعتبرت وفاء عامر أن أهم دور قدمته مشهدها في فيلم “الليلة الكبيرة” عن الشخصية الصعيدية التي كانت تكلم الولي، موجهة رسالة للدراما الصعيدية قالت فيها: “الدراما الصعيدية تستحق أن أجسدها والصعيد غني كرامة وحكايات وقصص كفاح تستحق الكثير.. وأنا دلوقت عندي مسلسل “هجرة الصعايدة” من كتابة ناصر عبد الرحمن يليق بالصعيد بجد”.



وقالت وفاء عامر للفنانة نبيلة عبيد: “هتفضلي ضحكة مصر لحد 100 سنة قدام وأنتي طيبة وفي وسطنا.. وأنتي القلب الكبير.. بنحبك يا بلبلة”، موجهة رسالة أخيرة لنفسها، قائلة: “حبي نفسك شوية”.



يذكر أن برنامج "رسايل"، يذاع يوميا فى شهر رمضان على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، فى الساعة الخامسة مساء.

