وصول بعثة الزمالك إلى المغرب



وضم الزمالك جنش رغم إيقافه ومحمود عبد المنصف الحارس الصاعد رغم عدم قيده وعماد السيد المصاب ويغيب محمد عنتر وخالد بوطيب وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب.يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل.واستقبل بعثة الفريق الأبيض وفد من نادي نهضة بركان وعلى رأسه رئيس النادي المغربي وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق الأبيض.وكان الجهاز الفني اصطحب ٢٤ لاعبا لخوض المباراة وهم عماد السيد ومحمود عبد الرحيم جنش و عمر صلاح و محمود عبد المنصف ومحمد عبد السلام و محمود علاء و محمد عبد الغني و حازم امام و حمدي النقاز و بهاء مجدي و عبد الله جمعة و محمود الونش وطارق حامد و محمود عبد العزيز و محمد حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأيمن حفني وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وعمر السعيد وحميد أحداد.