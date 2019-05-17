ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وصول بعثة الزمالك إلى المغرب

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:04 ص
صورة من وصول البعثة
صورة من وصول البعثة
ملك موسي
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب.

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل.

واستقبل بعثة الفريق الأبيض وفد من نادي نهضة بركان وعلى رأسه رئيس النادي المغربي وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق الأبيض.

وكان الجهاز الفني اصطحب ٢٤ لاعبا لخوض المباراة وهم عماد السيد ومحمود عبد الرحيم جنش و عمر صلاح و محمود عبد المنصف ومحمد عبد السلام و محمود علاء و محمد عبد الغني و حازم امام و حمدي النقاز و بهاء مجدي و عبد الله جمعة و محمود الونش وطارق حامد و محمود عبد العزيز و محمد حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأيمن حفني وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وعمر السعيد وحميد أحداد.

وضم الزمالك جنش رغم إيقافه ومحمود عبد المنصف الحارس الصاعد رغم عدم قيده وعماد السيد المصاب ويغيب محمد عنتر وخالد بوطيب وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. إضافة المواليد للتموين وصرف الدعم لهم أول يوليو.. لن يتم استبعاد مستفيد بسبب فاتورة كهرباء.. ولا مساس بسعر رغيف الخبز المُقدم للمواطن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 17/ 5/ 2019

تخفى في زي دليفري لسرقة المنزل.. الإعدام لقاتل صيدلانية في كفر الشيخ

رانيا يوسف تتفاعل مع صورة للسلطانة هيام بفستان فاضح

سمية الخشاب لـ أحمد سعد: ماما مش مسمحاك على فكرة

أحمد عمر هاشم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لم يرد عن النبي.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب