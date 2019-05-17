ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل أربعة جنود على يد متشددين في وسط مالي

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:16 ص
مقتل جنود
مقتل جنود
أ ش أ
لقي أربعة جنود ماليين مصرعهم على أيدي عناصر يُشتبه في أنهم متشددون في وسط مالي .

وقال الجيش المالي - في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "إن الهجوم حصل في منتصف النهار قرب منطقة ديافارابي"، واصفًا إياه بأنه "كمين".

من جانبها، أفادت مصادر محلية بأنّ الجنود كانوا يُسيّرون دوريّةً على بعد 14 كلم من منطقة ديافارابي؛ حيث قامت العناصر المتشددة بالهجوم عليهم وقتلهم وأخذ أسلحتهم الثقيلة .

يشار إلى أنه سيطرت على شمال مالي في مارس 2012 جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا .. ومنذ 2015 امتدت الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

ترشيحاتنا

رأيت مصليا على غير اتجاه القبلة فهل أحركه أم أتركه إلى أن ينتهي من صلاته؟ على جمعة يرد

فيديوجراف| قيمة الدعم لـ المواليد الجدد وموعد صرفه على بطاقة التموين

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 17/ 5/ 2019

الخارجية الكويتية: الوضع الإقليمي يدعو للقلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

محاصرة 17 شخصا في منجم للحديد شرقي الصين غمرته مياه الفيضان

على غرار النمسا...ألمانيا تدرس حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة رمضانية فى جلسة تصوير جديدة.. صور

من محرم بك لـ مصر الجديدة..عاش هنا يوثق كواليس زواج زهرة العلا من حسن الصيفى وعلاقة يوسف وهبى بنجوميتها

محمد فؤاد يشعل خيمة ليالي الميرلاند بحضور كامل العدد.. صور