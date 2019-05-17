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محافظات

تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:13 ص
تجديد شبكة الصرف
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
عبد العزيز جمال
أطلق رئيس حي الزيتون اللواء أشرف بهجت حملة انضباطية بشوارع الحي لرفع الإشغالات ومواجهة المخالفات، علاوة على تطهير الشوارع من القمامة والمخلفات.

وأكد بهجت في تصريحات صحفية ، أن الحملة شملت رفع الإشغالات من شارعي نصوح و المتوكل وفتح الرصيف للمشاه، كما تم غلق وتشميع محل أسماك ومحل طيور بشارع سليم الاول مع المتوكل بالله ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل تم رفع مخلفات شارع محطة الزيتون الشرقي ناصية سليم غطاس بجوار سور المترو ، كما تم تجريد ورفع المخلفات من شارع الحرية و أسفل كوبري الحلمية و اعلي الكوبري ، بواسطة شركة أما العرب وإشراف وحدة الرصد البيئى.

وعلى صعيد آخر ، أكد رئيس حى الزيتون أنه يتم تجديد شبكة مواسير الصرف الصحى بشارع عبدالرحمن نصر تحت إشراف مدير هيئة الصرف الصحى ومدير الطرق
بالحى.
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور
تجديد شبكة الصرف الصحي ورفع الإشغالات بشوارع الزيتون..صور

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