النظام الغذائي منخفض الدسم يساعد في الوقاية من سرطان الثدي

أكدت دراسة أن فوائد اتباع نظام غذائي قليل الدسم يقي من أمراض القلب وقد يكون سلاحا للوقاية من سرطان الثدي.



وتوصل الباحثون في كلية الطب جامعة (نيويورك) إلى أن تناول الأطعمة قليلة الدسم يقلل من خطر وفاة المرأة من سرطان الثدي بنسبة 21 %، وأن النساء اللائي يتناولن وجبات منخفضة الدهون يقللن أيضًا من خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 15%.



وقالت الدكتورة روان تشليبوفسكي، أستاذ التغذية فى كلية الطب بالجامعة إن هذه هي الدراسة الوحيدة التي توفر دليلًا تجريبيًا مُحكما على أن التدخل الغذائي يمكن أن يقلل من خطر وفاة النساء بسبب سرطان الثدي.



وأشارت "تشليبوفسكي" إلى أن الدراسات السابقة أظهرت ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في البلدان التي يميل الناس فيها إلى تناول المزيد من الدهون.



ونظرت الدراسة الأخيرة في تأثير نظام غذائي قليل الدسم على الإصابة بسرطان الثدي والموت.. وتم تضمين ما يقرب من 49 ألف إمرأة بعد انقطاع الطمث من 40 مركزا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الدراسة، تتراوح أعمار النساء بين 50 و79 عامًا، ولم يكن لديهن تاريخ سابق بسرطان الثدي.. ثمانون في المئة من النساء من البيض ، والتي قال تشليبوفسكي أنها تطابق السكان عندما بدأت الدراسة.



وقالت "تشليبوفسكي" إن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون كان قريبًا من محتوى الأنظمة الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).. وهذا يؤكد أهمية تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة ، مع تجنب اللحوم عالية الدهون ومنتجات الألبان ، وفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت تشليبوسكي إلى أن النظام الغذائي كان أكثر اعتدالا مما كان مخططا له في الأصل، لكننا رأينا أن اتباع نظام غذائي يتراوح بين 25% و27 % من الدهون يمكن تحقيقه إلى حد كبير"، موضحا أن الباحثين لا يعرفون ما إذا كانت أي مكونات فردية في النظام الغذائي أكثر أهمية من المكونات الأخرى، لكنهم يأملون أن تؤدي هذه الدراسة إلى إخماد ذلك.