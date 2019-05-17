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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية من مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل المعتمرين

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:27 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران اليوم (الجمعة) 16 رحلة جوية من مطاري القاهرة الدولي وبرج العرب لنقل 3 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ، وذلك ضمن خطها الجوي لتسيير 500 رحلة جوية لنقل معتمري شهر رمضان.

وأوضح مصدر بشركة مصر للطيران أنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات إلى المملكة العربية السعودية من مطار القاهرة، إضافة إلى 6 رحلات أخرى من مطار برج العرب.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

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