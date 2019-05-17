المخرج محمد فاضل ضيف أحمد موسى الليلة على صدى البلد

يحل المخرج الكبير محمد فاضل ضيفا على الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة صدى البلد، فى العاشرة مساء اليوم.



ويتحدث المخرج محمد فاضل، عن الفنان الكبير عادل أمام في عيد ميلاده، ورأيه في دراما رمضان وأبرز النجوم، ويتحدث عن فيلم ناصر ٥٦ بطولة الفنان أحمد زكي والمشاكل التي تعرض لها خلال تصوير الفيلم.





