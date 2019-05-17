الشرقية تبدأ تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة لأول مرة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنطلاق مبادرة الزقازيق خالية من القمامة بتفعيل منظومة الجمع المنزلى وذلك بتسيير سيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرور على المنازل كمرحلة أولى بنطاق حى أول وحى ثان ومركز الزقازيق.



وأكد المحافظ أن الهدف من تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة للارتقاء بمنظومة النظافة والتخلص من تراكمات القمامة أول بأول ومحاربة ظاهرة (النباشين) حفاظًا على نظافة الشوارع والشكل الحضارى والجمالى للمدينة.



وأوضح المحافظ أنه تم تحديد خطوط السير لسيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرور على المنازل بمواعيد محددة والتى تبدأ فى الثامنة صباحًا والمستمرة حتى الثانية عشرة مساءً مقسمة إلى ثلاث ورديات على مدار اليوم لتجميع أكياس القمامة من المنازل.



وأشار المحافظ إنه تم تحديد خطوط السير لسيارات القمامة للمرور على المنازل فى أحياء وشوارع مدينة الزقازيق على النحو التالى :-



شارع طلبة عويضة - أحمد إسماعيل - القومية وإمتداد طريق الغشام - موقف المنصورة والمناطق المحيطة بها وشوارع تقسيم المعلمين - حى الزهور.



وأكد محافظ الشرقية إنه سيتم تطبيق المبادرة على بعض أحياء وشوارع مدينة الزقازيق كمرحلة أولى ثم يتم تعميمها تباعًا على باقى أحياء المدينة ومن ثم تطبيقها على باقى مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تقييم سلبياتها وإيجابياتها وضمان نجاحها وقياس رضا المواطنين عنها، مشيرًا إلى أن هدف المحافظة خلال المرحلة القادمة هو وضع حلول عاجلة لمنظومة النظافة بالمحافظة مع ضمان تنفيذها بطرق أمنه للحفاظ على نظافة الشوارع وبيئة صحية.



وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء القمامة أو المخلفات فى غير الأماكن المخصصة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمدينة وأنه سيتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين كنفقات لإزالة أسباب المخالفة