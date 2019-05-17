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فن

صورة نادرة.. هكذا هنأ رامي والده عادل إمام بعيد ميلاده

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:29 م
عادل إمام - رامي
عادل إمام - رامي إمام
سعيد فراج
نشر المخرج رامي إمام، صورة نادرة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، هنأ فيها والده الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 79 الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو.

وعلق رامي إمام على صورته النادرة مع والده عادل إمام، وقال: «كل سنة وانت طيب يا احلي واحن واعظم اب في الدنيا ... ربنا يديك الصحة وطولة العمر ... ويحفظك ويحميك ... ويخليك لينا ولبلدك ... ويديك علي قد تعبك و نيتك».

يذكر ان الفنان عادل الامام من مواليد 17 مايو عام 1940 وبدأ حياته الفنية عام 1960.

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