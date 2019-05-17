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رياضة

تمرد 10 أندية.. مستجدات تصعيد شكوى الهابطين ضد اتحاد الكرة إلى الفيفا

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:22 م
هانى ابوريدة واحمد
هانى ابوريدة واحمد مجاهد
يسرى غازى
قال محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إن "قرار تصعيد شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إلغاء الهبوط قرارا جماعيا".

وأضاف الطويلة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مسئولى 10 أندية تقدموا بمذكرة إلى اتحاد الكرة مطالبين بإلغاء الهبوط خلال الموسم الجارى باعتباره موسما استثنائيا، لافتا إلى أن الجبلاية ردت فى بيان باحترام المسابقة المحلية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن الرأى جماعى فى التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

ولفت إلى أن اللوائح والأسباب الجوهرية هى الفيصل فى أحقية الأندية فى مطالبتها بإلغاء الهبوط من عدمه، مشددا على أنه فى حال ورود الرد من قبل مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بأن الأمر شأن داخلى سوف يحترم الجميع القرار.

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