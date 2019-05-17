رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد نهاية الدوري الإنجليزي.. تعرف عليه

نجح المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز، وذلك بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وأصبح المحترف الدولي المصري محمد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي استحواذا على الكرة في الثلث الهجومي من الملعب، وذلك في 39 مناسبة، متفوقا على اللاعب ناثان ريدموند،لاعب فريق ساوثهامبتون.



وتوج الفرعون محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بالدوري الإنجليزي بالتقاسم مع الثنائي الأفريقي ساديو ماني، لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.



ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أول الشهر المقبل أمام فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي.