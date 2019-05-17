ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد نهاية الدوري الإنجليزي.. تعرف عليه

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:39 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
نجح المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز، وذلك بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأصبح المحترف الدولي المصري محمد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي استحواذا على الكرة في الثلث الهجومي من الملعب، وذلك في 39 مناسبة، متفوقا على اللاعب ناثان ريدموند،لاعب فريق ساوثهامبتون.

وتوج الفرعون محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بالدوري الإنجليزي بالتقاسم مع الثنائي الأفريقي ساديو ماني، لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أول الشهر المقبل أمام فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

ترشيحاتنا

20 صورة ترصد رحلة النجم عادل إمام .. قصة مهندس زرع الفرحة في قلوب الملايين

صدمة .. مانشستر يونايتد يعرض نجمه للرحيل مجانا

شاهد.. نائبة نمساوية تعترض على قانون حظر الحجاب.. بتلك الطريقة

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

أحمد عيد عبدالملك أول الراحلين عن الجونة.. لهذا السبب

فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة المغرب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور