شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى محذرا: مشروع مستقبل مصر يتعرض للهجوم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز "مستقبل مصر"، موضحًا أن هذا المشروع يعد نموذجيًا ويشكل إضافة استراتيجية للدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروع بدأ على مساحة 150 ألف فدان، وأصبح حاليًا أكثر من 2 مليون فدان، بهدف إنتاج مليون طن قمح.

وأضاف أن مشروع "مستقبل مصر" يوفر السلع بأسعار مناسبة، ويشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى نجاح المنظومة الكبيرة واستخدام أحدث تقنيات الزراعة ضمن المشروع.

وأوضح أن المشروع يتوسع بشكل كبير للاستفادة المباشرة للمواطنين، حيث يوفر فرص عمل ويشغل مصانع، مؤكدًا أن دولًا أجنبية تتابع المشروع وتتساءل كيف تم تحويل هذه الأراضي الصحراوية إلى مشروع زراعي ضخم خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2017.

وتابع : "مشروع مستقبل مصر يتعرض للهجوم، لكن رجالكم وإخوانكم والشركات التي تعمل في المشروع أتاحوا فرص عمل للشباب، فافتتحوا شركات وأصبح لديهم ملايين، محققين نجاحًا كبيرًا في القطاع الزراعي والصناعي".

أحمد موسى برنامج علي مسئوليتي مستقبل مصر

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

لميس الحديدي

اللمة أهم حاجة.. لميس الحديدي: بط ومحشي أساسي في أول يوم رمضان

مفيد شهاب

رحيله خسارة لمصر والأمة العربية.. خالد أبو بكر عن مفيد شهاب: كان معلماً ومرجعاً قانونياً

أحمد موسى

أحمد موسى: جهاز مستقبل مصر يوفر الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وبأسعار مخفضة

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

