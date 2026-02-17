أحمد موسى محذرا: مشروع مستقبل مصر يتعرض للهجوم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز "مستقبل مصر"، موضحًا أن هذا المشروع يعد نموذجيًا ويشكل إضافة استراتيجية للدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروع بدأ على مساحة 150 ألف فدان، وأصبح حاليًا أكثر من 2 مليون فدان، بهدف إنتاج مليون طن قمح.

وأضاف أن مشروع "مستقبل مصر" يوفر السلع بأسعار مناسبة، ويشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى نجاح المنظومة الكبيرة واستخدام أحدث تقنيات الزراعة ضمن المشروع.

وأوضح أن المشروع يتوسع بشكل كبير للاستفادة المباشرة للمواطنين، حيث يوفر فرص عمل ويشغل مصانع، مؤكدًا أن دولًا أجنبية تتابع المشروع وتتساءل كيف تم تحويل هذه الأراضي الصحراوية إلى مشروع زراعي ضخم خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2017.

وتابع : "مشروع مستقبل مصر يتعرض للهجوم، لكن رجالكم وإخوانكم والشركات التي تعمل في المشروع أتاحوا فرص عمل للشباب، فافتتحوا شركات وأصبح لديهم ملايين، محققين نجاحًا كبيرًا في القطاع الزراعي والصناعي".