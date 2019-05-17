بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

كشفت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مشاجرة الأسلحة النارية التي وقعت أمام كافيه بمدينة 6 أكتوبر.



وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتسبب في المشاجرة نزيل بإحد دور الأيتام بمدينة ٦ أكتوبر، وأنه كان متواجدا برفقة صديقته داخل الكافيه، وطلب منه أحد ملاك الكافيه بالجلوس بصورة تليق بالمكان، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهم.



كما كشفت تحريات فريق البحث برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الشاب غادر الكافيه وعاد برفقة أصدقائه نزلاء الدار، فنشبت مشاجرة استخدم فيها مالك الكافيه وأصدقاؤه الأسلحة النارية والمولوتوف، الذي كان مخزنا داخل الكافيه.



وحينما نشبت المشاجرة أطلق أصدقاء مالك الكافيه الأعيرة النارية في الهواء لتهديد الشاب وأصدقائه، مما أدي إلي حالة الترويع بالشارع.



ونجح المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث ومعاونه محمد الصعيدي في السيطرة علي المشاجرة، وضبط الشاب وأحد أصدقائه وكذلك مالك الكافيه و8 آخرين، وبحوزة الطرف الأخير فرد خرطوش وطبنجة صوت ومولوتوف.



وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في نشوب مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر بين أصحاب كافيه وزبون، بسبب مطالبة الطرف الأول للشاب بالالتزام بآداب الجلوس.



وقررت النيابة العامة حبس 11 شخصا 4 أيام علي ذمة التحقيقات.