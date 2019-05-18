لتوفير الوقت والصابون.. نصائح لغسيل المواعين في رمضان

تتشكى الكثير من السيدات من مشكلة تؤرقها وهى "غسيل المواعين" فهو عمل شاق لا ينتهى، ونادرا ما يقوم جميع أفراد الأسرة بتحمل هذه المهمة الشاقة معها أو القيام بمساعدتها، لهذا نقدم لكم نصائح موفرة من الشيف نجلاء الشرشابي لغسيل الصحون بأقل قدر من المجهود وأصغر كمية من صابون.



توفير الصحون

العمل على توفير استهلاك الصحون وعدم المبالغة في استخدام كافة أدوات المطبخ أثناء طهي الطعام، لأن هذا سيهدر المزيد من الوقت والمجهود في تنظيفها وترتيبها، ويزيد من فوضى المطبخ خلال ذلك، فمن الممكن استخدام بعض الأدوات والأطباق عدة مرات خلال التحضيرات، عن طريق غسلها سريعا وإعادة استخدامها.



مضاعفة صابون المواعين

من الممكن الاتجاه للتوفير في الصابون السائل المخصص لغسيل الصحون والعمل على مضاعفته بعدة طرق، كإضافة القليل من المياه أو الخل الأبيض وهو ما يجعله أكثر فاعلية وأقل التصاقا بالصحون، ما يسهل شطفها، وهو ما يزيد أيضا من كميته لغسل أكبر كمية من المواعين.



الملح والليمون

من الممكن الاعتماد على إضافة القليل من ملح الطعام إلى صابون المواعين لأنه يزيد من رغوته ويساعد على تنظيف الصحون سريعا.

أما الليمون فيعمل كملمع للأواني والأكواب، حيث يزيل أثار بقع القهوة والشاي من الأكواب البورسلين البيضاء وذلك بفركها بالليمون نفسه مباشرة.



أول بأول

من الأفضل تنظيف الصحون وغسلها أولا بأول؛ لأن تراكمها يزيد الأمر سوءا ويضاعف كميتها في الحوض وهو ما يزيد من الشعور بالفوضى في المطبخ، ويفضل عدم تأجيل غسيل المواعين لليوم التالي حتى لا تجلب الحشرات للمطبخ.



الترتيب

يجب الانتباه جيدا لغسيل الأدوات القابلة للكسر قبل الصحون والأواني الكبيرة، كغسيل الأكواب والكؤوس وكافة الأواني الزجاجية أولا، ومن ثم أطباق الطعام والحلل معًا.