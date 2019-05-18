الحلقة 12 من خمسة ونص .. الوجه الآخر لـ قصي خولي يظهر بعد زواجه من نادين نجيم

شهدت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل خمسة ونص، تذهب عايدة حبيبة غيمار " قصي خولي" السابقة للقصر لكي تلتقي بزوجته بيان " نادين نجيم" وتبدأ مخططاتها لتخريب تلك الزيجة، وتعرف عايدة نفسها لـ بيان إنها ابن خالة غيمار وجاءت من دمشق لـ بيروت لتهنئتها على زواجها.



وأخبرت بيان زوجها غيمار أن ابنة خاله جاءت للقصر وينكر أن له ابنة خالة ثم يصلح الوضع ويقول إنها من أحد أقارب والدته، ويتصل غيمار بـ عايدة ويتشاجر معها ويأمرها بالعودة لـ سوريا لزوجها وأبنائها.



وتبدأ بيان تشعر بتغير شخصية غيمار بعد الزواج، بعد طلبه منها تغير فستان اسود لأنه يراه عاريا ومثيرا، ثم بتناوله الخمور بشراهة أثناء قضائهما سهرة سويا، وتنزعج " بيان" بشدة وتسأل حارسه الشخصي جاد " معتصم النهار" عن إذ كان اعتاد طوال الوقت على تناول الخمور بهذه الطريقة.