بصورة نادرة.. تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

احتفل الفنان تامر حسنى، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال نشر صورة معه فى إحدى المناسبات.



وعلق تامر على الصورة قائلا: "الإحتفال بعيد ميلاد الزعيم أستاذنا و اسطورتنا المصريه العربيه العظيمه عادل إمام بأغنية جميله من كلمات والحان وادود و توزيع اماديو .. على قناة mbc بصراحه موقف محترم و راقي من المحطه و صناع الأغنيه احسنتوا.. وانا هنا على صفحتي الخاصه مع حبايبي بنحتفل بيك يا زعيم كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي".



يذكر أن الفنان عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 79، كما يشارك تامر حسنى هذا العام كضيف شرف فى مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا.

