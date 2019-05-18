ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

...

بصورة نادرة.. تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

السبت 18/مايو/2019 - 11:15 ص
عادل إمام
عادل إمام
أحمد إبراهيم
احتفل الفنان تامر حسنى، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال نشر صورة معه فى إحدى المناسبات.

وعلق تامر على الصورة قائلا: "الإحتفال بعيد ميلاد الزعيم أستاذنا و اسطورتنا المصريه العربيه العظيمه عادل إمام بأغنية جميله من كلمات والحان وادود و توزيع اماديو .. على قناة mbc بصراحه موقف محترم و راقي من المحطه و صناع الأغنيه احسنتوا.. وانا هنا على صفحتي الخاصه مع حبايبي بنحتفل بيك يا زعيم كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي".

يذكر أن الفنان عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ 79، كما يشارك تامر حسنى هذا العام كضيف شرف فى مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا.

ترشيحاتنا

علاء ميهوب: اسم الترسانة شجعني لخوض التجربة

أرادت تكبير شفاهها فشوهت وجهها.. نوال الزغبي تكشف سر تغير ملامحها

شركة نرويجية تفضح إيران.. الحرس الثوري نفذ عمليات إرهابية في الإمارات

الجزار يرتدي تي شيرت نادي الأهلي ويعلق: العودة

فنان وحيد أوقعه في الفخ.. رامز جلال ضحية برنامج مقالب شهير

بفستان أبيض.. درة تستعرض أناقتها في مهرجان كان السينمائي..صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال